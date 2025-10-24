Tele1'e canlı yayında polis baskını: Merdan Yanardağ gözaltına alındı

TELE1 TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. TEM ekiplerinin kanalda arama yaptığı ifade edildi. TELE1'den edinilen son bilgilere göre ekipler Merdan Yanardağ'ın odasında arama yapıyor.

OPERASYON CANLI YAYINDA DUYURULDU!

TELE1’de Sabah Pusulası programını sunan Gökhan Kayış, TELE1'e operasyonu canlı yayında duyurdu. Kayış, sabahın erken saatlerinde TEM ekiplerinin kanal geldiğini ve arama yapıldığını söyledi.

"BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASINDA OPERASYON 1 DİYOR"

Kayış canlı yayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgi notunu paylaştı. Notta 'Operasyon 1' dendiğini aktaran Kayış, başka operasyonlarında olabileceğini söyledi.

MERDAN YANARDAĞ GÖZLATINA ALINDI

Kayış canlı yayında, Merdan Yanardağ'ın evinden gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...