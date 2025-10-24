Tele1'e kayyum atandı

Tele1 yöneticisi Merdan Yanardağ Gazeteci Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. Bu sabah TELE1’e canlı yayın sırasında polis baskını düzenlenirken, Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı. Merdan Yanardağ ise evinden gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından yönetici olduğu TELE1'e kayyum atandı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ve bugün önceki basın açıklamamızda ayrıntısı verilen soruşturma kapsamında;

TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili

kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir" denildi.

KANAL BANTTAN YAYINA GEÇTİ

Kayyum kararının ardından TELE1 banttan yayına geçti.

Kayyum heyetinin binaya olduğu öğrenildi. Diğer yandan TMSF tarafından kanalın yönetimine Yenişafak Yazarı İbrahim Paşalı'nın getirdiği iddia edildi. Paşalı'nın kayyum heyetiyle birlikte kanalda olduğu öğrenildi.