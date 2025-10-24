TELE1'e kayyum atanmasına Başarır'dan tepki: "Bugün bir TELE 1 yok milyonlarca TELE1 var"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır kayyum atanan TELE 1 Televizyonunun binasına giderek bina önünde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Başarır, açıklamasında şunları belirtti:

"TELE1’in sonuna kadar yanındayız. Türkiye’de olağan üstü işler oluyor. Daha ifadesini almamışsınız mahkemeye bile sevk etmemişsiniz. Belki bu mahkemeler Merdan Beyi serbest bırakacak. Bu ne acele bu ne hız. Niye bu kanala el koyuyorsunuz? Utanç verici bir durum. Biz TELE 1’in sonuna kadar yanındayız. Sosyal medya kanallarımız tüm siyasetçilerin Yotube kanalları onların emrindedir. Bugün bir TELE 1 yok milyonlarca TELE 1 var. Zeynel Lüle de Tuncay Bey de tüm yazarlar, programcıları gelip sosyal medya hesaplarımızdan, odamızdan yayın yapabilir. Kanallara kayyum atayarak susturamazsınız. Bu darbe döneminde bile görülmedi. Bunu söylediğimiz zaman suçlanıyoruz ama gerçekten bu iktidar en ağır eleştirileri hak ediyor. Şimdi çıkacağım yoldaşlarımızın, bu kanalın emekçilerinin yanında olduğumuzu Türkiye’ye göstereceğiz onları ziyaret edeceğim. Bu kanal halkındır iktidarın değil."