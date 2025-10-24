TELE1'e kayyum atanmasına CHP'i Enginyurt: "Tele 1'e kayyum atanması basın özgürlüğüne uygulanan bir tür sansürdür ve zulümdür"

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, TELE 1 Televizyonu'na kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Cemal Enginyurt’un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Merdan Yanardağ, mahkemeye çıkmadan, hakkında karar verilmeden, Emniyette gözaltında iken; Tele 1'e kayyum atanması basın özgürlüğüne uygulanan bir tür sansürdür ve zulümdür. Özgür basın susturulamaz. TELE1 kayyuma teslim edilemez. Bu hukuksuzluk gün gelir sizi de vurur."