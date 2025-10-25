TELE1'e kayyum atanmasına İzmir Barosu'ndan tepki: "Hukuksuz uygulamaya son verilsin"

İzmir Barosu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla TELE 1 televizyon kanalına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimi kayyum atanması ve TMSF yetkililerinin polis eşliğinde kanala girerek canlı yayının durdurulmasını istemesine sert tepki gösterdi. Baro, yaşananların ifade ve basın özgürlüğüne açık bir saldırı olduğunu belirterek, “Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verilmelidir” çağrısında bulundu.

İzmir Barosu’nun resmi X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, TELE 1’e yönelik müdahale şu ifadelerle kınandı:

“Bugün TELE 1 televizyon kanalına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla TMSF yönetimi kayyum atanmış, canlı yayın sırasında TMSF yetkilileri polis eşliğinde kanala girerek yayının durdurulmasını istemiştir. Bir televizyon kanalına, üstelik ana haber bülteni devam ederken yapılan bu müdahale, ifade ve basın özgürlüğüne açık bir saldırıdır. Basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkının, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez unsurudur. Yayın organlarının idari veya yargısal kararlarla susturulması, demokratik toplum düzenine ağır bir darbedir.

Basın özgürlüğü, iktidarın hoşuna giden haberleri yayınlamayı değil, gerçeği söyleme cesaretini koruyabildiği ölçüde anlam taşır.

İzmir Barosu olarak, özgür basına yönelik her türlü baskı ve sansür girişimini kınıyor, TELE 1’e yönelik bu hukuksuz uygulamaya derhal son verilmesini talep ediyoruz”