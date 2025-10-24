TELE1'e kayyum atanmasına Mahmut Tanal: "Bu, yargı kisvesi altında uygulanan siyasal sansürdür"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TELE 1 Televizyonu'na kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Basın susturulamaz. Tele1’e kayyum atanması; Anayasa’nın 28. maddesinde güvence altına alınan “Basın hürdür, sansür edilemez” hükmünün açık ihlalidir. Basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkının temel güvencesidir. Bir televizyon kanalına, idari veya yargısal gerekçelerle kayyum atanması; düşünceyi, eleştiriyi, gerçeği cezalandırmaktır.

Anayasa’nın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni 'demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' olarak tanımlar. Demokratik bir devlet, eleştiriden korkmaz; basını susturmaz. Hukuk devleti, yargı kararlarını siyasetin sopası haline getirmez.

Tele1’e kayyum atanması; ne bir 'adli tedbir'dir ne de 'tarafsız bir yargı kararıdır'. Bu, yargı kisvesi altında uygulanan siyasal sansürdür. Yarın aynı yöntem, başka bir gazetenin, başka bir televizyonun, hatta sosyal medyadaki bir yurttaşın sesini kısmak için kullanılabilir.

Basın özgürlüğü; iktidarın hoşuna gidenleri değil, gerçeği dile getirenleri korumak içindir. Bugün Tele1’e uzanan el, yarın halkın özgür iradesine uzanacaktır. Unutulmasın: Basın özgürlüğü yoksa, demokrasi de yoktur. Gerçekleri kayyım kararlarıyla susturamazsınız."