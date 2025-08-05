TELE1'e verilen ekran karartma cezası durduruldu

Radyo Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), TELE1'e verilen ekran karartma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Mahkemeden ekran karartma kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Para cezası hakkında ise değişiklik olmadı.

TELE1, 6 Ağustos Çarşamba'yı 7 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece 00:00'da 5 gün süreyle karartılacaktı.

NE OLMUŞTU?

Kanala verilen para cezasının gerekçesi olarak, Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" programında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilmişti.

Yanardağ'ın FETÖ’ye ilişkin “siyasal İslamcı örgütlenme” tanımlamasıyla “İslam inancı/darbe bağlantısı” kurmaya “…15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum… İktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi. Sonra o darbeyi ne güzel bastırdık diye bize bayram yaptırmaya çalışıyor” ifadesiyle “Demokrasi ve Millî Birlik Günü”nü değersizleştirmeye çalıştığı, bu durumun halkı kin ve düşmanlığa tahrik edebileceği" gerekçesiyle, 5 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verilmişti.

Kurul ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanması ile ilgili basın toplantısının canlı yayınında, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, “Ankara'daki tek adama sesleniyoruz. …Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın... Bir kez daha söylüyorum, onuru, şerefi, haysiyeti varsa sandığı getirsin. Belediye başkanlarımızla uğraşmasın, hesap bize” ifadelerinin, eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle, hem Halk TV hem de TELE1'e yüzde 3’er idari para cezası uygulamıştı.