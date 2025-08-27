TELE1 ekranı 5 gün karartılacak: Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

Ankara 23. İdari Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi.

TELE1 bir üst mahkemeye yürütmeyi durdurma kararının reddine dair kararı iptal edilmesi için başvuru yapıldı.

Üst mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının reddine dair kararın iptal kararı çıkmaması durumunda TELE1 ekranı 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.

NE OLMUŞTU?

Kanala verilen para cezasının gerekçesi olarak, Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" programında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilmişti.

RTÜK tarafından TELE1'e verilen 5 günlük ekran karartma cezası mahkeme tarafından durdurulmuştu.