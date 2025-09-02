TELE1 ekranı karartıldı

Haber Merkezi

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), “yayınlarda toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edilemeyeceğine” ilişkin fıkrayı ihlal ettiği iddiasıyla TELE1’e verdiği beş günlük yayın durdurma cezası başladı. TELE1 ekranı 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece beş gün karartıldı. Karartma kararı, basın meslek örgütleri ve muhalefetten büyük tepki topladı. Kararın, mahkeme süreci beklenmeden uygulanması “sansür” olarak nitelendirilirken, gazeteciler halkın haber alma hakkının engellendiğini söyledi. CHP lideri Özgür Özel “TELE1’in sonuna kadar arkasındayız” dedi. RTÜK Başkanı ise eleştirileri “algı operasyonu” olarak değerlendirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1’i e Merdan Yanardağ’ın ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında kullandığı “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleri nedeniyle 5 gün süreyle kararttı. RTÜK, sansürü TELE1’in mahkemeye yaptığı itirazın sonucu beklenmeden uygulamaya koydu. TELE1, gece 00.0’da RTÜK’ün karar metnini siyah zemin üzerine beyaz harflerle ekrana yansıttı.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN DAYANIŞMA ZİYARETİ

Medya Dayanışma Grubu adıyla bir araya gelen gazetecilik meslek örgütleri karartma öncesinde Ankara Temsilciliği’ne gelerek TELE1’e destek verdi. Burada konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Ekranlar susturularak insanların düşünceleri hiçbir zaman değiştirilemez TELE1 ekranı karartıldı RTÜK TELE1’i 5 gün süreyle kararttı. Karara karşı meslek örgütleri “Eğer basın özgürlüğü varsa demokrasi olur” diyerek TELE1’in arkasında olduklarını açıkladı veya unutturulamaz. Eğer demokrasi varsa basın özgürlüğü olmalı; basın özgürlüğü varsa demokrasi ancak olabilir” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Kıvanç El halkın haber alma hakkının karartıldığını ifade ederek, RTÜK'ün son dönemdeki ekran karartma cezalarının endişe verici olduğunu söyledi. DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu da RTÜK’ün kendisini Anayasa’nın üzerinde gördüğünü belirterek “Her ne kadar biz ‘Bu tür kararları tanımıyoruz’ desek de onlar bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Ama bu devran bu şekilde gitmez. Anayasal hakların çiğnenmesi zaman aşımına uğrayacak cezalar değil. Bunların cezası yarın öbür gün başka bir şekilde çekilir” ifadelerini kullandı.

TGS Ankara Temsilcisi Sinan Tartanoğlu da “RTÜK de karar veremez herhangi bir savcı da karar veremez bizim gazeteci olup olmadığımıza. Biz gazeteciliği evrensel ilkeler doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Suçlanmak, savcının karşısına geçmek, emniyet müdürünün karşısına geçmek ve karartılmak istemiyoruz.” dedi.

TELE1’İN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sinop'ta düzenlenen mitinginin ardından katıldığı bir programda, TELE1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına tepki gösterdi.

Özgür Özel, "Yürekleri kararmış adamların verdikleri kararla ekran karartılacak. TELE1'in sonuna kadar arkasındayız" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise kurula yönelik eleştirilere karşılık açıklama yaptı. "Yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, "Birileri ekranlarda ve klavye başında, bizi itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geliyor ve yargısız infaz yapmaya çalışıyor" dedi.