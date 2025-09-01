TELE1 ekranı karartıldı: RTÜK Başkanı Şahin eleştirileri hedef aldı

TELE1 ekranı, dün geceden itibaren karartılmaya başlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) “4 Soru 4 Yanıt” programında Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla verdiği 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası, 5 Eylül’ü 6 Eylül’e bağlayan gece yarısına dek sürecek.

TELE1’e verilen yayın durdurma cezasına yönelik tepkiler sürerken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gelen tepkileri “algı operasyonu” olarak nitelendirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birilerinin ekranlarda ve klavye başında, RTÜK'ü itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geldiklerini ve yargısız infaz yapmaya çalıştıklarını" savundu.

Üst Kurul tarafından TELE1'e verilen cezanın doğru olduğunu savunan Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK'ü hedef alanlara sormak lazım. Sizler için ilgili cezaya konu olan, '15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi?', 'Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır', 'Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hal ilan edip cumhuriyeti imha etti', 'Bu iktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi' sözleri basın ve düşünce hürriyeti midir? Sorumlu yayıncılık mıdır? Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir? Darbe yapmaya kalkışan hain bir terör örgütüne arka çıkmamak mıdır? Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile 'Ben 15 Temmuz'da kutlanacak bir an görmüyorum' cümlesini kuranlara tek bir eleştiri getiremeyenlerin bugün yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK'ü hedef almalarını gayet iyi anladıklarının. Çünkü konu basın özgürlüğü, ifade hürriyeti, gazetecilik, eleştiri hakkı değil. Konu, 'Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun' mantığıdır. Memleket meselelerini dahi iktidarda hangi partinin olduğuna göre yorumlayanların, yasaları uygulayan Üst Kurulumuza yönelik yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."