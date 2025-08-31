Giriş / Abone Ol
TELE1'e yönelik 5 günlük ekran karartma cezası, üst mahkeme tarafından iptal edilmezse TELE1 ekranı saatler sonra karartılacak.

  • 31.08.2025 13:36
  • Giriş: 31.08.2025 13:36
  • Güncelleme: 31.08.2025 13:38
TELE1 ekranı saatler sonra karartılacak

TELE1 ekranı 31 Ağustos Pazar'ı 1 Eylül Pazartesi'ye bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.

Yürütme durdurmayı kaldıran karar, üst mahkeme tarafından iptal edilmezse TELE1 ekranı saatler sonra karartılacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Temmuz'da TELE 1'e 5 gün ekran karartma cezası vermişti.

Ankara 23. İdari Mahkemesi, RTÜK'ün TELE1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı 27 Ağustos'ta iptal edilmişti.

