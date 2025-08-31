TELE1 ekranı saatler sonra karartılacak
TELE1'e yönelik 5 günlük ekran karartma cezası, üst mahkeme tarafından iptal edilmezse TELE1 ekranı saatler sonra karartılacak.
TELE1 ekranı 31 Ağustos Pazar'ı 1 Eylül Pazartesi'ye bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.
Yürütme durdurmayı kaldıran karar, üst mahkeme tarafından iptal edilmezse TELE1 ekranı saatler sonra karartılacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Temmuz'da TELE 1'e 5 gün ekran karartma cezası vermişti.
Ankara 23. İdari Mahkemesi, RTÜK'ün TELE1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı 27 Ağustos'ta iptal edilmişti.