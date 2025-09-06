TELE1'in ekran karartma cezası sona erdi
TELE1'in 5 günlük ekran karartma cezası saat 00.00'da sona erdi. RTÜK, "yayınlarda toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edilemeyeceğine" ilişkin fıkrayı ihlal ettiği iddiasıyla ceza uygulamıştı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) TELE1'e verdiği ceza sonrası sona erdi.
RTÜK, 24 Temmuz'da TELE 1'e "yayınlarda toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edilemeyeceğine" ilişkin fıkrayı ihlal ettiği iddiasıyla ceza uygulamıştı.
Kurum, 5 gün ekran karartma cezası vermişti.
Ankara 23. İdari Mahkemesi, RTÜK'ün TELE1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı 27 Ağustos'ta iptal edilmişti.
TELE1, yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin kararın iptali için bir üst mahkemeye başvuruda bulunmuştu.
Üst mahkemenin ise yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldıran kararı iptal etmemesi nedeniyle TELE1, 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece saat 00.00'da 5 gün süreyle karartılmıştı.
Cezanın tamamlanmasının ardından TELE1, gece saat 00.00'da yeniden izleyiciyle buluştu.