TELE1 susmayacak

Haber Merkezi

TELE1 ekranı, dün geceden itibaren karartılmaya başlandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) “4 Soru 4 Yanıt” programında Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla verdiği 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası, 5 Eylül’ü 6 Eylül’e bağlayan gece yarısına dek sürecek.

HABER ALMA HAKKI HEDEF ALINIYOR

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ekran karartılmadan önce BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Ekran karatma cezasının halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Yanardağ, şunları söyledi:

“Bu yasak Türkiye’de halkın sesini kesmek, muhalefeti susturmak için atılmış bir adımdır. Halkın haber alma ve bilgiye erişim hakkını ortadan kaldırma girişimidir. Halkı susturmak, Türkiye’yi susturmak istiyorlar. Bu saldırı girişiminin TELE1’E yönelmesi de elbette tesadüf değil. TELE1 özgün, özel bir örnek. Ticari bir kanal değil, gazetecilerin girişimiyle kurulmuş bir sosyal sorumluluk projesi. Gazetecilerin, basın emekçilerinin özel çabasıyla kurulan ve alın teriyle yayın hayatına devam eden bir kanal. Bu sebepten iktidarca hedef alınıyoruz. İktidarın bu girişimlerinin karşısında açıkça ifade etmek gerekir ki biz bu saldırı girişimine, zorbalığa asla geçit vermeyeceğiz. Halkın haber alma hakkını, bilgiye erişim özgürlüğünü savunmaya ve mesleğimizi icra etmeye, gazetecilik yapmaya ne pahasına olursa olsun devam edeceğiz.”