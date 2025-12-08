TELE1’de kayyumdan 'yeni dönem' duyurusu: Dizi ve eğlence programları geliyor

TELE1’de kayyum, kanalda yenilenmeye gittiğini duyurdu.

24 Ekim'de kayyum atanan kanalın X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yeni dönemde kanalın “zamana meydan okuyan diziler, moral veren hikayeler, heyecanlandıran geziler" gibi başlıklarda yapımlara yer vereceği belirtildi.

X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yeni yılı, yenilenen TELE1 ile karşılayın! Zamana meydan okuyan diziler, moral veren hikayeler, heyecanlandıran geziler..."

— Tele1 TV (@tele1comtr) December 7, 2025

Kayyumun yeni dönem duyurusuna çok sayıda X kullanıcısı tepki gösterdi.

Kullancılar kayyuma tepki göstererek TELE1'den ayrılan gazetecilerin kurduğu TELE2'yi izleme çağrısı yaptı.

TELE1’E KAYYUM ATANMASI

24 Ekim 2025’te gazeteci Merdan Yanardağ, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış, akşam saatlerinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE 1 kanalının sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Akşam ana haber yayını sırasında kayyum olarak atanan TMSF heyeti kanala gitmiş, ana haberi sunan Murat Taylan, "Ana haber bültenini zamanından önce bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın" diyerek yayını kapatmıştı.

Kayyum atanmasının ardından kanalda çalışan gazetecilerin bir kısmı istifa etmişti.

Ayrıca kanaldan ayrılan isimlerden bazıları YouTube'da TELE2 isimli bir haber kanalı kurmuştu.