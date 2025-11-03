TELE1’e yurtdışında destek

Almanya’nın Köln kentinde, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanması ve kanala kayyım atanması protesto edildi.

TELE1 dostları ve dayanışma platformu tarafından düzenlenen etkinliğe; Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Başkanı Recai Aksu, CHP Almanya Federasyon Başkanı Özgür Uçma, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, gazeteciler Tuncay Yıldırım, Mehmet Tanlı, Ahmet Yılmaz, Yol TV kurucusu Haydar Aygören ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Açıklamada, “Hiçbir hukuki gerekçesi olmadığı halde, basın emekçilerinin yıllar boyunca büyük emeklerle var ettiği basın kuruluşlarına kayyım atanmasına asla seyirci kalınamaz” denildi. Gazeteci Mehmet Tanlı, platform adına yaptığı açıklamada, “TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Almanya’dan TELE1 çalışanlarına ve Merdan Yanardağ’a dayanışma dolu selamlarımızı yolluyoruz. Yalnız değilsiniz, yanınızdayız” ifadelerini kullandı.