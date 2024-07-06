Telefon dolandırıcılığına karşı uyarı: Yaşlılar hedefte

Kırıkkale’de polis ekipleri, telefon dolandırıcılığı vakalarına ve düğün, kına, asker eğlencesi gibi etkinliklerdeki silah atma olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde vatandaşları bilgilendirme amaçlı çalışmalar yürütülüyor. Ekipler, telefon dolandırıcılığı vakalarına ve düğün, kına, asker eğlencesi gibi etkinliklerde yaşanan silah atma olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve broşür dağıtımı yaptı.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Özellikle yaşlı vatandaşların hedef alındığı bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların telefonla arandıklarında kişisel bilgilerini paylaşmamaları, kimlik numarası, banka hesap bilgileri gibi özel bilgilerini kimseyle paylaşmamaları gerektiği önemle hatırlatıldı. Ayrıca, resmi kurumların telefon üzerinden para istemeyeceği ve herhangi bir cezai işlem için para talep etmeyeceği belirtildi. Bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşıldığında hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiği ifade edildi.





