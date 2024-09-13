Telefon görüşmesi ortaya çıktı: Salim Güran "Kız öldü mü Ramazan?" diye sormuş

Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'la telefon görüşmesi ortaya çıktı. Halk TV muhabiri Ferit Demir'in aktardığına göre; kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan Salim Güran, işçisi Ramazan Atasoy'a "Kız öldü mü Ramazan?" diye sormuş.

"RAMAZAN KIZ ÖLDÜ MÜ?"

Ferit Demir açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Cinayetin sırrı çözüldü. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi. Tutuklamaya sev edilen 9 kişi var. Bu kişiler arasında Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy var. Salim Güran'la Ramazan Atasoy Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'a 'Ramazan kız öldü mü?' dediği duyuldu. Bu ses kayıtlarından Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Ramazan Atasoy'un birlikte olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor."