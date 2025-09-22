Telefonda 17,5 milyon liralık vurgun: Rastgele numaraları arayıp dolandırmışlar

Ankara'da dokuz kişiyi 17,5 milyon lira dolandıran 18 çete üyesi tutuklandı.

Rastgele aradıkları telefon numaralarının sahiplerine kendilerini polis, savcı ya da hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye operasyon düzenlendi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli, İstanbul, İzmir, Denizli, Nevşehir, Mersin, Antep, Adana’da yapılan operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin aradıkları kişilere, "Adınız terör örgütüne karıştı. Terör örgütü, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor" deyip, "Biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin. İnceleme sonrasında size geri vereceğiz, hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak" yalanıyla ikna ettikleri belirlendi.

17,5 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Ankara’da yaşayan dokuz kişiyi toplam 17,5 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Dolandırdıkları kişilerden para almaya giderken maske ve şapka takan şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.