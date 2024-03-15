Telefondan çıkartılan batarya patladı

Çankırı’da tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı.

Çankırı il merkezi Atatürk Bulvarı’nda yaşanan olayda teknik servise getirilen cep telefonun bataryası değiştirilerek yerine yenisi takıldı. Tamir işleminin ardından bir anda patlayan batarya alev aldı.

Bataryanın patlaması sırasında iş yerinde bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bataryanın bir anda patladığı görülüyor. Bu sırada iş yerinde bulunan bir vatandaş ise koşarak dışarı çıkıyor.





