Telefonla aradığı 3 kişiyi 1 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’da, telefonla aradığı 3 kişiyi kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon TL dolandıran Barış K. (23) tutuklandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa kent merkezi ve İnegöl’de 3 kişinin telefonla 1 milyon TL dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Telefonla aradığı 3 kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek, 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyalarını alarak dolandıran Barış K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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