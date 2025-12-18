"Telefonla arayan kişi 'Ben Yeşil' dedi" haberine soruşturma: Öztürk ile arayan kişinin ifadesi alındı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişi tarafından aranmasıyla ilgili yaptığı habere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda söz konusu aramayı yapan kişi ile Saygı Öztürk'ün ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Gelişmeyi Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar duyurdu. Tayyar, TGRT'de katıldığı programda, şunları dile getirdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o haberle ilgili soruşturma başlattı. Saygı Öztürk'ü telefonla arayan Gaziantep'te bir mahkûm. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu mahkûmun ifadesini aldı. Ayrıca talimatla da Saygı Öztürk'ün Ankara'da ifadesi alındı."

Tayyar, soruşturmanın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu"ndan kaynaklandığını ifade etti.