Telefonu ve kulaklığı bulunmuştu: Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten haber yok

Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Kabaiş, geçtiğimiz cuma günü (27 Eylül) akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyledi.

Kabaiş'ten haber alamayan arkadaşları, dün sabah saatlerinde sahile giderek öğrenciyi aradıkları sırada cep telefonu ve kulaklığını buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgeye giden ekipler su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kızının bulunmasını bekleyen baba Nizamettin Kabaiş, gazetecilere, Çarşamba günü kızını Van'a getirerek yurda yerleştirdiğini söyledi.

"KIZIM GECE YURDA GİRİŞ YAPMAMIŞ"

Kızının akşam kaybolduğunu belirten baba Kabaiş, şöyle konuştu:

"Kızım kaybolmadan önce annesi ile konuşuyor, markete gideceğini söylüyor. Annesi, yurda geç kalmaması için uyarıyor. Kızım sahile gidiyor orada bankta oturuyor. Sahile indiğinde kameranın görüş açısından çıkıyor. Annesi ve oda arkadaşı ulaşmaya çalışıyor fakat ulaşamıyor. Kızım gece yurda giriş yapmamış. Bunun hemen fark edilip bildirilmesi gerekiyordu. Kızımın telefonu, kulaklığı, suyu ve keki sahilde görülmüş. Maalesef kameralar sahil kısmını çekmiyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Polis memurları her yeri arıyor."

Baba Kabaiş, Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'a yaptığı açıklamada da kızının yurda geri dönmediği bilgisinin kendisine 18 saat sonra verildiğini söyleyerek, "Beni arayan kişiye kızdım. Bana neden daha önce haber verilmediğini sordum. Bana ‘2 bin tane öğrenci var burada’ dedi. Bunun üzerine ben de yola çıktım ve Van’a geldim. Bu konuda yurt yönetiminden de şikayetçi oldum. Eğer bize zamanında bildirilmiş olsaydı böyle olmazdı" diye konuştu.