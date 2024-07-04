Telegram'da Suriyelilere yönelik saldırı çağrıları yapılıyor

Telegram’da ırkçı gruplar tarafından kurulan grup ve kanallarda Türkiye’deki Suriyelilere yönelik saldırılar organize ediliyor. Telgram kanallarında saat ve yer belirtilerek “Ayaklanma çıkaracağız” ifadeleri kullanılıyor.

HABER MERKEZİ

Irkçı gruplar, Türkiye’deki Suriyelilere yönelik saldırıları organize etmek için Telegram’da kanal ve gruplar üzerinden organize oluyor.

Telegram kanallarında Suriyelileri hedef alan çok sayıda paylaşım dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta Kayseri’de bir çocuğun taciz edilmesine yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Suriyelilerin işyeri ve araçlarına yönelik saldırılarda 474 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Suriyelilere yönelik saldırılarda son olarak Antalya’nın Serik ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Ahmet Handan El Naif yaşamını yitirdi.

Suriyelileri hedef alan ırkçı grupların bazıları, Telegram üzerinden organize oluyor.

Söz konusu kanallardan birinde göçmenlere yönelik saldırılara ilişkin görüntüler paylaşılırken diğer yandan da saldırı çağrıları yapılıyor.

GAMALI HAÇ VE BOZKURT İŞARETİ

Yaklaşık 450 kullanıcının bulunduğu kanalın 1 Temmuz Pazartesi tarihinden bu yana aktif olarak kullanıldığı görülüyor. Gruplarda sahte bilgiler de yayılmaya çalışılıyor.

Telegram kanallarının profil fotoğraflarında ise Nazilere ait “gamalı haç” ve bozkurt işareti yapan aşırı milliyetçiler yer alıyor.

AYAKLANMA ÇAĞRILARI

Türkiye’nin farklı kentlerinde son günlerde devam eden Suriyelileri hedef alan saldırıların fotoğraf ve görüntülerinin de paylaşıldığı Telgram kanallarında saat ve yer belirtilerek “Ayaklanma çıkaracağız” ifadeleri kullanılıyor.

Telegram kanalarının yanı sıra TikTok platformu üzerinden de Suriyelilere yapılan saldırıların görüntüleri paylaşılıyor.

Gönderiler arasında "Bütün Suriyeliler ayağını denk alacak, hepsinin her türlü bilgisi elimizde vardır" ifadeleri de yer alıyor.