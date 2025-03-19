Telegram'ın kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti

MOSKOVA (AA) – Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, uygulamadaki aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğini bildirdi.

Durov, yaptığı yazılı açıklamada, Telegram kullanımına ilişkin bilgilere yer verdi.

Telegram'da her kullanıcının günde ortalama 41 dakika geçirdiğini belirten Durov, uygulamanın geçen yıl 547 milyon dolar kar elde ettiği bilgisini verdi.

Durov, Telegram'daki aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğine işaret ederek, "Çin merkezli WeChat hariç, dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması olduk." ifadesini kullandı.

Telegram'ın kullanıcı sayısı bakımından önünde WhatsApp'ın bulunduğunun altını çizen Durov, şunları kaydetti:

"WhatsApp, Telegram'ın ucuz, sulandırılmış bir taklididir. Yıllardır, bizi yavaşlatmak için lobicilik ve halkla ilişkiler için milyarlarca dolar yakarken umutsuzca yeniliklerimizi kopyalamaya çalıştılar. Başaramadılar. Telegram büyüdü, karlı hale geldi ve rakibimizin aksine bağımsızlığını korudu.”