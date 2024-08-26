Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltı süresi uzatıldı

Fransa'da havalimanında gözaltına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.

Soruşturmaya yakın bir kaynağa göre, 39 yaşındaki Durov'un gözaltı süresi, davaya bakan soruşturma hakimi tarafından uzatıldı.

T24'te yer alan habere göre; havalimanında gözaltına alınan Durov'un ilk gözaltı süresi en fazla 96 saat sürebilir. Gözaltının bu aşaması sona erdiğinde hakim Durov'un serbest bırakılmasına ya da hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve yeniden gözaltına alınmasına karar verebilir.

Fransız müfettişler Durov hakkında dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar, terörizmi teşvik ve siber zorbalık iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında tutuklama emri çıkarmıştı.

Durov, platformunun suç amaçlı kullanımını engellemek için harekete geçmemekle suçlanıyor.

TELEGRAM'DAN AÇIKLAMA

Telegram, pazar akşamı yaptığı açıklamada, “Telegram, Dijital Hizmetler Yasası da dahil olmak üzere AB yasalarına uymaktadır. Moderasyonu endüstri standartları dahilindedir ve sürekli gelişmektedir" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'da sık sık seyahat ediyor. Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmadır. Bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.”