Telegram, talep halinde kullanıcı bilgilerini yetkililerle paylaşacak

Telegram, kullanıcılarının IP adreslerini ve telefon numaralarını, arama emri veya diğer geçerli yasal talepleri olan yetkililere teslim edileceğini duyurdu.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov tarafından yapılan açıklamada, platformun halka açık kanalların ve botların bulunmasına olanak sağladığını fakat bu özelliğin, "yasa dışı ürünlerin satılması suretiyle hizmet şartlarını ihlal eden kişilerce kötüye kullanıldığını" ifade etti.

Ekiplerin bu konuda çalıştığını ve uygulamada arama yapıldığında "problemli içeriklere artık erişilemediğini" belirten Durov, Telegram'ın "kötüye kullanılmasının önüne geçmek için" gizlilik politikasında değişikliğe gidildiğini kaydetti.

İlgili adli yetkililerden gelen geçerli yasal talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini açıklayan Durov, bu güncellemeyle suçluların caydırılmasının amaçlandığını aktardı.

Durov, "kötü niyetli kişilerin platformu kendi emelleri için kullanmasına izin verilmeyeceğini" ifade etti.

DUROV ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Telegram’ın kurucusu ve CEO'su Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı. Durov'un, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, süreci "şaşırtıcı" bulduğunu belirterek, "Bir CEO'yu, yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." ifadesini kullanmıştı.

Telegram'ın Avrupa Birliği'nde (AB) resmi temsilci bulundurduğuna işaret eden Durov, AB'nin taleplerine her zaman yanıt verdiklerini belirtmişti.