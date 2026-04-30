Telegraph ve Politico'nun sahibinden İsrail çıkışı: Gazeteciler ya İsrail'i desteklemeli ya da istifa etmeli

Telegraph ve Politico haber kuruluşlarının sahibi Axel Springer'in Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner, gazetecilerin, İsrail'i desteklemesi aksi taktirde istifa etmeleri gerektiğini savundu.

Axel Springer Üst Yöneticisi Döpfner'ın, gazetecilerin, İsrail'i desteklemesi ya da istifa etmesi gerektiğini ima eden açıklamaları, "haber merkezlerinin bağımsızlığının tehdit altında olduğu" yönünde eleştirilere yol açtı.

Politico haber sitesinde bu hafta yaşanan gerilim, Axel Springer'in 2021'de satın aldığı yayın organında çalışan gazetecilerin, Döpfner'i "yayını kendi siyasi gündemini ilerletmek için kullanmakla" suçladıkları mektubu göndermesiyle ortaya çıktı.

Gazeteciler, göreve yeni başlayan Genel Yayın Yönetmeni Jonathan Greenberger'e ilettikleri mektupta, Döpfner'in son görüş yazılarının, "tarafsız haber kaynağı olarak kurumun itibarını zedeleme riski taşıdığını" belirtti.

Gazeteciler, üst yönetiminin belirlediği ideolojik çizginin, özellikle İsrail'e ilişkin haberlerin sunumunu etkileyebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

"BAŞKA ŞİRKETLERDE ÇALIŞMAYI TAVSİYE EDEBİLİRİM"

Jewish Insider gazetesinin elde ettiği ses kaydına göre, Döpfner çalışanlarla yapılan bir toplantıda, İsrail'e desteğin, şirketin kimliğinin merkezinde yer aldığını savundu.

Politico yöneticilerinin de katıldığı 40 dakikalık toplantıda, Döpfner, şu ifadeleri kullandı:

"Temel ilkeler nedeniyle veya temel ilkelerden birine katılmayan hiç kimse, Axel Springer için çalışmamalı. Temel ilkeler çekici değilse, temel ilkeler bir çekim gücü oluşturmuyorsa, temel ilkeler bu şirkette çalışmak için bir neden oluşturmuyorsa, başka şirketlerde çalışmayı tavsiye edebilirim."

İsrail'e bağlılığın, "özgürlük, serbest piyasa, bireysel özgürlük ve ifade özgürlüğü" gibi 5 temel değerden oluşan "esaslar" çerçevesinin parçası olduğunu savunan Döpfner, bu desteği söz konusu ilkelerin hemen ardından konumlandırdı.

Döpfner, şunları kaydetti:

"Eğer bu, birinin sorgulamak isteyeceği bir şeyse, o zaman gerçekten değerlerimizin en temel ilkelerine dokunuyoruz ve bu da basitçe şu karara yol açabilir; bu konuda çok şeffafız, o zaman Axel Springer ile bu kadar temel düzeyde farklı inançlara sahip birinin gerçekten uygun olup olmadığı bireysel karardır."

Geçen yıl Die Zeit gazetesinde yayımlanan sızdırılmış bir e-postada da Döpfner'in, siyasi görüşlerini özetlerken, "Siyonizm her şeyin üstündedir. İsrail benim ülkem." ifadesini kullandığı aktarılmıştı.