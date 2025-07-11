Telekom uzmanı Ahmet Emre Kapusuz: “Dijitalleşen bayiler, rekabetin kazananı olacak”

Küresel ölçekte dijital dönüşümün ivmesi artarken, araştırmalar çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor. Büyük ölçekli işletmeler, dijitalleşme yarışında ön saflarda yer alırken, onların en yakın paydaşı olan bayiler potansiyelinin gerisinde kalıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde dijital dönüşümün temel seviyelerinden birisi olan web sitesi sahipliğine bakılırsa, Türkiye’de büyük ölçekli şirketler %91 oranıyla ortalamanın üzerindeyken, orta ölçekli şirketler %68, küçük ölçekliler ise %45 ile sıralamada sonlarda geliyor. Türkiye, büyük işletmeler ve KOBİ’ler arasında dijital uçurum bulunan nadir ülkelerden biri olarak konumlanıyor.

Bayiler için dijitalleşmenin sadece bugünün rekabetçi ortamında ayakta kalmak değil, geleceğin dijital ekonomisinde söz sahibi olmaları için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Ahmet Emre Kapusuz, dijitalleşmenin bayiler üzerindeki etkisini değerlendiriyor.

“DİJİTALLEŞME, MAĞAZA SAYISININ ÖTESİNE GEÇEN BİR OYUN KURUYOR”

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketinde yıllarca satış direktörlüğü yapan Ahmet Emre Kapusuz, şu açıklamada bulundu: “Eskiden ‘bayi’ denildiğinde ilk akla gelen kavram fiziksel temastı. Bugün, bu kavram, yerini ‘veriyle yönetilen, içgörüyle hareket eden’ yapılara bırakıyor. Yeni dünyada bayilerin başarı anahtarı, artık konumları ya da raf düzenleri değil. Ellerindeki veri, kullandıkları otomasyon araçları ve müşteri deneyimini ne kadar hızlı ama kişisel kurabildiklerinde saklı. Artık müşterilerin zihninde kaç kere yer alabildiğiniz önemli. Dijitalleşme, mağaza sayısının ötesine geçen bir oyun kuruyor. Artık kazanan, müşteriyi en iyi tanıyıp en hızlı ve doğru teklifi sunabilen olacak.”

“ÖZELLİKLE YEREL BAYİLERİN TEKNOLOJİYE ENTEGRE OLMAKTAN BAŞKA ŞANSI YOK”

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Turkcell işbirliği ile düzenlenen “Akıllı KOBİ” projesinde konuşmacı olarak katılan ve dijital yatırımlara odaklanılması gerektiğine vurgu yapan 2019 yılından 2023 yılına kadar Turkcell Türkiye Satış Direktörü olarak çalışan, telekom uzmanı Ahmet Emre Kapusuz, “Özellikle yerel bayilerin, dijital araçlarla donanmış rakiplerine karşı ayakta kalabilmesi için teknolojiye entegre olmaktan başka şansı yok. Ancak bu süreci sadece bir risk yönetimi olarak görmek de hata. Dijitalleşme, doğru kullanıldığında,küçük bayileri, devlerle aynı sahaya çıkaran büyük bir eşitleyici güce sahip. Yeter ki doğru veriyle hareket edilsin, yeter ki bayiye güç veren sistemler doğru kurgulansın” dedi.

BAYİ SİSTEMLERİNİN GELECEĞİNDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ CRM VAR

Avrupa'daki büyük işletmelerin %41’i yapay zekadan faydalanırken; bu oran KOBİ’lerde %13’lerde ölçülüyor. Bayiliğe dayalı sektörlerin büyümesi, bayilerin ise ekonomik darboğazda ayakta kalması için KOBİ’lerin dijitalleşme stratejilerini yeniden değerlendirmeleri, teknolojiye yatırım yapmaları ve bu alandaki yetkinliklerini artırmaları gerekiyor.

Bayiler için yalnızca günümüzün değil, geleceğe dair de rehber niteliğinde bir perspektif sunan Ahmet Emre Kapusuz, “Artık bayi yapılarında sadece stok takip etmek değil; yapay zekayla satın alma alışkanlıklarını analiz etmek, kampanya zamanlamalarını tahmin etmek ve hatta müşteri şikayetlerini sorun oluşmadan öngörmek mümkün. Bu, yalnızca satışları değil, müşteri sadakatini de etkileyen büyük bir kırılma noktası. Bayi yönetiminde yapay zeka destekli CRM sistemleri, satış tahmin algoritmaları ve otomatik stok yönetimi gibi çözümler artık lüks değil, standart haline geliyor. Sorunlara tepki vermek değil, sorunları öngörmek rekabet avantajı sağlıyor. Yapay zeka sayesinde her bayi, kendi müşterisini verilerle tanıyabiliyor” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL PAZARLAMA GÜCÜNÜ KULLANAN BAYİLER, YARININ DA LİDERLERİ OLACAK”

Genç ve dijital okuryazar müşteri grupları, hız, kişiselleştirme ve erişilebilirlik beklediğini söyleyen Ahmet Emre Kapusuz, değerlendirmelerini şu şekilde sonlandırdı: “Yapay zekayı işinin merkezine alan bayiler, sadece ürün değil, deneyim satan yapılara dönüşecek. Veri odaklı, hızlı adapte olan ve dijital pazarlama gücünü kullanan bayiler, sadece bugünün değil yarının da liderleri olacak. Yüz yüze güven ilişkisi ile dijital kolaylığı birleştirerek hibrit model ortaya koyan bayiler, uzun vadeli müşteri bağlılığı yaratacak.”