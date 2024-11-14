Televizyon evde yangına neden oldu

Tokat’ta bir evde televizyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi Eski Tokat Yolu Caddesi’nde bulunan bir evde yangın çıktı.

Ev sahibi İsmail Soymaz’ın evinde televizyonda başlayan yangına, ihbar üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.