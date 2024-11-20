Televizyon programına çıkıp, ‘kayıp’ diye aramıştı: Hasan Fırtına isimli erkek Aybeniz Top'u katletti

Mersin'de Hasan Fırtına isimli erkeğin, birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u çıkan tartışmada darbedip, katlettiği ortaya çıktı.

Olay, Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi 84002 Sokakta meydana geldi. Hasan Fırtına, birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Aybeniz Top ile tartıştı.

Şüpheli Hasan Fırtına, tartışma sonrası Aybeniz Top'u eşarpla boğarak öldürdü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Şüpheli Hasan Fırtına ise kaçmak için gittiği otogarda yakalandı. Farklı suçlardan kaydı bulunan cinayet şüphelisinin kadının adına krediler çektiği ileri sürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA ARAMIŞ

İstanbul’da yaşayan Hasan Fırtına'nın geçen ay katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Aybeniz Top’un kayıp olduğunu iddia ederek aradığı ortaya çıktı.

Katıldığı söz konusu programda, birlikte yaşadığı kadınla ile ilgili ’önce kayıp ardından da kaçırılmış zorla tutuluyor’ diyen cinayet zanlısı Hasan Fırtına'nın yalanını ise televizyona çıkan Aybeniz Top ortaya çıkarmıştı.

Aybeniz Top katıldığı programda, birlikte yaşadığı Hasan Fırtına tarafından şiddete maruz bırakıldığını söylemişti.