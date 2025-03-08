Telif mücadelesi kazanımla sonuçlandı

Deniz Burak BAYRAK

Müzik emekçilerinin yıllardır sürdürdükleri telif mücadelesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan bir protokol ile kazanıma dönüştü. Müzik ve gastronomi sektörleri arasında 40 yılı bulan telif hakları sorunu çözüme kavuşturuldu.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ‘Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Gastronomi tesislerinin müzik lisans süreçlerini kolaylaştıran protokol, Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu (MSF), Müzik Sektöründe Bağlantılı Haklar Federasyonu (MÜZFED), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin (TÜRES) iş birliğiyle hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu anlaşmanın müzik sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirterek "Telif hakları sadece sanatçıları korumakla kalmaz, kültürel gelişimi de destekler" dedi.

Ersoy ayrıca, telif hakları konusunda 2023 yılında konaklama sektöründe başlatılan uygulamayı hatırlatarak "Lisanslı otel sayısı 7 kat artarak 14 bine ulaştı, müzik meslek birliklerinin telif gelirleri yüzde 343 artarak 2 milyar 200 milyon lirayı aştı. Ayrıca, önceden 5 binin üzerinde hukuki işlem başlatılmışken, yeni uygulamayla birlikte yargısal ihtilaflar tamamen sona erdi" dedi.

TELİF KANAYAN YARAYDI

Müzik sektörünün önemli temsilcileri de bu tarihî anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. MÜZFED Başkanı Bülent Forta, "Telif yürüyüşü kanayan bir yaraydı. Türkiye’de mevcut müzik kültürünün dünyaya taşınması ve telif hayatında dünya ile rekabet edebilmesi için bu tür adımları çok değerli buluyoruz ve bu süreçte desteği olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

MÜZFED Başkan Yardımcısı, MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarımız Burhan Şeşen ise “Bugün çok özel bir gün. Anayasanın 64’üncü maddesi ‘Devlet sanat faaliyetleri ile sanatçıyı korur ve sanat ürünlerinin gelişimine katkı sağlar’ der. Hayatımda belki ilk defa devletin müzisyenlerin yanında olduğunu görüyorum” diyerek Bakan Ersoy’a teşekkür etti.

TURYİD Başkanı Kaya Demirer ise müziğin gastronomiyle ayrılmaz bir ikili olduğunu vurgulayarak "Yemek ve müzik... Bedeni besleyen tatlarla, ruhu besleyen müzik ayrılmaz bir ikilidir. Bugün başka bir medeniyetin imzaları atılıyor ve uzun yıllardır çözüm bekleyen çok önemli bir sorun nihayet sonuca ulaşıyor. Sanatçıların yasal haklarını koruyan bu anlaşma sektör adına çok önemli bir gelişmedir" dedi.

PROTOKOL NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemle birlikte TURYİD ve TÜRES üyesi işletmeler, müzik lisanslarını indirimli tarifelerle ve tek elden alabilecek. Bu sayede hem işletmeler yargısal ihtilaflardan kurtulacak hem de sanatçılar hak ettikleri telif gelirine daha kolay ulaşacak. İş birliği protokolüyle restoran ve gastronomi işletmeleri artık daha düşük maliyetle yasal müzik kullanımına erişebilecek. Tarife bedellerindeki indirim, sektöre ekonomik avantaj sağlarken, müzisyenlerin hak ettikleri telif gelirine daha düzenli ulaşmasını mümkün kılacak. Türkiye’nin kültür ve ekonomi alanında önemli bir dönüşümüne işaret eden bu anlaşmayla, gastronomi sektöründeki işletmeler milyonlarca şarkıya erişim sağlayarak telif sorunu yaşamadan faaliyet gösterebilecek.