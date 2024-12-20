Telmih (Hatırlatma) nedir? Telmih sanatı nasıl kullanılır?

Telmih, geçmişteki bir olay, kişi, hikâye ya da duruma dolaylı bir şekilde işaret ederek okuyucunun ya da dinleyicinin bilgisine başvurma sanatıdır. Bu yöntem, okuyucunun zengin bir kültürel veya tarihsel arka planla bağlantı kurmasını sağlar.

TELMİH TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

"Bilinen bir olaya, kişiye veya duruma dolaylı olarak işaret etme sanatı."

EDEBİYATTA TELMİH KULLANIMI

Telmih, okuyucuya veya dinleyiciye bilinen olaylar veya kişiler üzerinden bir çağrışım yaptırarak anlatımı güçlendirir. Özellikle şiirlerde, dini, tarihi veya mitolojik olaylara yapılan göndermelerle kullanılan bu sanat, anlam katmanlarını zenginleştirir. Telmih, bir eseri okuyucunun kültürel bilgisinden faydalanarak daha etkili ve derin bir hale getirir.

TELMİH ÖRNEK CÜMLELER VE AÇIKLAMALARI

"Aşkı uğruna Ferhat gibi dağları delerdim ama sen bir vefasız çıktın."

Açıklama: Burada Ferhat ile Şirin hikâyesine gönderme yapılarak büyük fedakârlık vurgulanmıştır. Telmih, hikâyeyi bilen okuyucunun bu fedakârlığı daha derinden anlamasını sağlar.

"Güzel günler için gemileri yakmak gerek, tıpkı İskender gibi."

Açıklama: Büyük İskender'in Asya seferindeki gemilerini yakarak geri dönme ihtimalini ortadan kaldırmasına işaret edilmiştir. Bu, kararlılığı ve dönüşsüz adımları çağrıştırır.

"Daha ne ister insan, Süleyman’a bile kalmayan dünya bu!"

Açıklama: Hz. Süleyman’ın zenginlik ve güçle dolu hayatına rağmen bu dünyanın faniliğini vurgulayan bir telmih kullanılmıştır. Okuyucuyu dünya hayatının geçiciliği üzerine düşünmeye yönlendirir.

"Zaman ne de hızlı geçiyor, dün Nuh’un gemisindeydik, bugün başka limanlardayız."

Açıklama: Nuh Tufanı’na bir gönderme yapılarak, zamanın akışı ve olayların değişimi vurgulanmıştır. Burada tarihsel bir olayın metaforik anlamı işlenmiştir.

"Büyük hayallerle yola çıkan İkarus gibi güneşe fazla yaklaştık."

Açıklama: Mitolojik bir karakter olan İkarus’a gönderme yapılarak, insanların hayallerindeki hırsın bazen felaketle sonuçlanabileceği ima edilmiştir. Bu, hikâyeyi bilen okuyucu için derin bir anlam oluşturur.