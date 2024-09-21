Telus işçileri hak mücadelesini sürdürüyor

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Kanada menşeli, bilgi teknolojileri ve çağrı merkezi servisleri sağlayan Telus firmasında sendika düşmanlığı sürüyor.

2023 yılının Haziran ayında ilk genel kurulunu gerçekleştiren Çağrı-İş Sendikası, bir yıl bile geçmeden Telus işçileriyle işkolu barajını aştı ve Çalışma Bakanlığı’ndan sendikal yetki aldı. Telus, Kanada’da sendikalı işçi çalıştırmasına rağmen Türkiye'deki sendikal örgütlenmeye itiraz etti.

BU HAK GASPINI DURDURACAĞIZ

Telus işçileri, İzmir Buca Organize Sanayi Bölgesi 3. Bölgede faaliyet gösteren şirketin önünde bir araya geldi. İşçiler, kötüleşen çalışma koşulları ve düşen ücretler karşısında sendikalaşma mücadelesine giriştiklerini açıkladı. "Sendika hakkımız engellenemez" ve "Telus işçisi yalnız değildir" sloganları atan işçiler, mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini belirtti.

İşçiler adına yapılan açıklamada, “Bizler burada anayasal hakkımız olan sendikalaşma hakkımızı kullanarak insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Şirketin bu hakka itiraz etmesi kabul edilemez. Sesimizi yükselterek bu hak gaspını durduracağız” denildi.

Çağrı-İş Sendikası ve Telus işçileri, şirketin sendikal yetki itirazını geri çektirene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.