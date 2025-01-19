Telus’ta emekçiler ‘Yıldıramazlar’ dedi

Kanadalı bilgi teknolojileri ve çağrı merkezi servisleri sağlayan Telus şirketinde, düşük ücretler, mobbing ve hak gasplarına karşı işçilerin başlattığı direniş sürüyor.

Çağrı İş Sendikası, işkolu barajını aşarak Çalışma Bakanlığı’ndan toplu iş sözleşmesi (TİS) yetkisi aldı. Ancak Telus, bu yetkiye itiraz ederek süreci uzatmaya çalıştı.

İşçiler buna karşı mücadele başlattı. Direniş sürecinde şirket 14 emekçiyi işten çıkardı. Son olarak ise Hasan Hüseyin Yavuz isimli emekçi 7 Ocak’ta işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların ise devam edeceği öğrenildi.

Buca Organize Sanayi Bölgesi 3. Bölge’de kurulu fabrika önünde bir araya gelen işçiler basın açıklaması gerçekleştirdi.

İşçiler adına açıklamayı okuyan Yavuz, mobbing ve çalışma koşullarını eleştirerek “Camları açmamıza bile izin vermiyorlar. Sesini çıkaran herkesi işten çıkararak mücadeleyi kırmaya çalışıyorlar. Baskılarla bizi yıldırmaya çalışıyorlar ama boyun eğmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar direnişe devam edeceğiz” dedi.