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TEM Bolu mevkiinde kar yağışı nedeniyle trafik durdu

TEM Otoyolu’nun Bolu mevkii Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde, kar yağışı sebebiyle trafik durdu. Kış lastiği olmayan araçlar ve maddi hasarlı araçlar için kurtarılma çalışması başlatıldı.

Yurt
  • 23.11.2024 21:21
  • Giriş: 23.11.2024 21:21
  • Güncelleme: 23.11.2024 21:25
Kaynak: İHA
TEM Bolu mevkiinde kar yağışı nedeniyle trafik durdu
Fotoğraf: DHA

Bolu’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu’nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde trafik durdu.

Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı.

Uludağda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
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