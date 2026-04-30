TEM'de 6 TIR birbirine girdi: Ankara yönünde ulaşım aksıyor
Kocaeli'de 6 TIR’ın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yaralananın bulunmadığı kazada ulaşım, temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 6 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım durma noktasına geldi. Yaralananın olmadığı kazada, otoyolun bir bölümü trafiğe kapanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun İzmit geçişi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde sol şeritte seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 6 TIR, zincirleme şekilde birbirine girdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara yönü yaklaşık yarım saat boyunca tamamen ulaşıma kapandı.
Ekiplerin sağ şeritte yürüttüğü temizlik çalışmasının ardından trafik akışı bu şeritten kontrollü olarak yeniden açıldı.
Sol şeridi kapatan TIR’ların kaldırılması çalışmaları ve yoldaki yoğunluk sürüyor.