TEM'de kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Küçükçekmece'de TEM Otoyolunda emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü.
Kaza, TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Yılmaz Mucu idaresindeki kamyonetin motor arıza ışığı yanınca, aracını Halkalı mevkiinde emniyet şeridinde durdurdu.
Şoför, arızayı tespit etmeye çalıştığı sırada Ersin K'nin kullandığı motosiklet emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarptı ve motosiklet kamyonete saplandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü 31 yaşındaki Ersin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenaze ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına çekildi.