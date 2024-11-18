TEM'de otomobil refüjde iki bariyer arasında sıkıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjde iki bariyer arasında sıkıştı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle TEM'in iki istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden T.Ş. yönetimindeki 34 SP 5690 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.

Ardından otomobil, refüjdeki 2 bariyer arasında sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilden kopan parçaların savrulması sonucu TEM'in her iki istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verilirken, yola savrulan parçalar ve otomobil, ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmasından sonra trafik akışı normale döndü.