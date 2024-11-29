Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TEM'de yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı

İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı.

Güncel
  • 29.11.2024 08:53
  • Giriş: 29.11.2024 08:53
  • Güncelleme: 29.11.2024 08:56
Kaynak: DHA
TEM'de yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı
Fotoğraf: DHA

İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı.

Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol