TEM'de yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı
İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı.
Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.