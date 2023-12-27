TEM Otoyolu Ankara yönü, Hereke kesiminden itibaren ulaşıma açıldı
Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, kapanan Ankara yönünün, kaza kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "TEM Otoyolu, kaza kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla ulaşıma açılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Akşam saatlerinde, "TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin açılarak, değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirilmektedir." açıklaması yapılmıştı.
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