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TEM Otoyolu'nda 10 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Mahmutbey istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor.

Güncel
  • 28.05.2024 15:40
  • Giriş: 28.05.2024 15:40
  • Güncelleme: 28.05.2024 16:22
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda 10 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı
Fotoğraf: DHA

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada, iki kişi araçların içinde sıkışarak yaralandı.

2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Mahmutbey istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ederken polis, kaza nedeniyle yolun Mahmutbey istikametine trafik akışını tek şeritten sağlıyor.

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