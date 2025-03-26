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TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.03.2025 15:51
  • Giriş: 26.03.2025 15:51
  • Güncelleme: 26.03.2025 15:51
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı

Ardacan UZUN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 4 TIR birbirine girdi. Kazada 1 TIR şoförü yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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