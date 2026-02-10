Tem Otoyolu'nda 8 araçlı zincirleme kaza

İstanbul Ümraniye Tem Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 06.20 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin aniden yavaşlaması sonucu 8 araç birbirine girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.