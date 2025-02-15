Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı. Minibüs kullanılamaz hale geldi.

Güncel
  • 15.02.2025 15:22
  • Giriş: 15.02.2025 15:22
  • Güncelleme: 15.02.2025 15:24
Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında seyir halindeki bir minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Otoyolda yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol