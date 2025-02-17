Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TEM Otoyolu'nda zincirleme ceza

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güncel
  • 17.02.2025 12:58
  • Giriş: 17.02.2025 12:58
  • Güncelleme: 17.02.2025 13:00
Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda zincirleme ceza
Fotoğraf: AA

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Gaziosmanpaşa mevkisinde, Ankara istikametine seyir halindeki 2 otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tutanak tutulduğu sırada 1 otomobille 1 hafif ticari aracın da kaza yapan otomobillere çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

BirGün'e Abone Ol