TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı

TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde kamyonun ve iki otobüsün de karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapanırken, Edirne istikametinde trafik durdu.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, trafik Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Diğer yandan kazaya karışan araçları otoyoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.