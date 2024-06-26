TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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