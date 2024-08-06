TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Levent mevkisi Ankara istikametinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 1 yaralıyı çıkararak sağlık personeline teslim etti. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan 1 kişi ile diğer 2 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar bölgeye gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, Karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.