TEM Otoyolu’nda 100 metre arayla 2 kaza: 4 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 100 metre arayla meydana gelen 2 kazada, 4 kişi yaralandı.

İstanbul yönüne giden G.K., idaresindeki otomobil, TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi geçişinde önünde giden H.T.'nin kullandığı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü H.T. ve eşi K.T.’yi bulunduğu yerden çıkarırken, acil sağlık ekipleri diğer otomobilin sürücüsü G.K.’ye ilk müdahalede bulundu.

Bu arada, kaza sonrası trafiğin aniden yavaşlaması sonucu, yaklaşık 100 metre geride duramayan R.Y. yönetimindeki minibüs, önündeki R.K. idaresindeki TIR’a çarptı. Bu kazada da minibüste sıkışan R.Y. yaralandı. Her iki kazada yaralanan yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

Kazalar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yol 1 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.