TEM Otoyolu’nda tırın dorsesi alev alev yandı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde İstanbul istikametine seyreden kargo ürünleri yüklü bir tırın dorsesi alevlere teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, Hamzabey köyü mevkiinde meydana geldi. 06 BRY 936 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken diğer sürücülerin yardımıyla tırın kupası dorseden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırın dorsesi ve içerisindeki kargo ürünleri büyük hasar gördü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.